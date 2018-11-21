بغداد 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسالقت قوات الامن العراقية اليوم القبض على قيادي في تنظيم "داعش" الارهابي في الجانب الايسر لمدينة الموصل, مركز محافظة نينوى بشمال العراق.وافاد بيان لوزارة الداخلية العراقية بان مفرزة تابعة لشرطة محافظة نينوى, بالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب المحافظة, القت القبض في منطقة حي الكرامة بالجانب الأيسر لمدينة الموصل على قيادي في تنظيم "داعش" الارهابي كان مسؤولاً عن ما يسمى بـ" ديوان الحسبة " و"الشرعية" ابان سيطرة الدواعش على مدينة الموصل.وأكد ان الشخص المذكور اعترف اثناء التحقيق بأنه كان يتصل بالدواعش من الجنسيات الآخرى عن طريق الإنترنت.// انتهى //15:21ت م0159