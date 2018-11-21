المدينة المنورة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واستعمل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تنفيذ الخطوات المبدئية لتصميم الواقع المعزز المدمج لممر الزيارة والروضة الشريفة بالحرم القديم للمسجد النبوي ، وذلك لتوعية وإرشاد زوار المسجد النبوي, بإشرافٍ من إدارة التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية بالتنسيق مع أحد الشركات الكبرى المختصة في المجال.وأوضح مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوكالة عبدالرحمن بن راشد الصاعدي, أنه جرى تنظيم العديد من اللقاءات مع الشركة المعنية والتنسيق معها من خلال فريق العمل بوحدة التحول الإلكتروني لتنفيذ تجربة الواقع المعزز المدمج في المسجد النبوي.وأشار إلى أن ذلك يأتي بتوجيه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات وفق منظومة متميزة، وحرصًا على تنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله - في خدمة ضيوف الرحمن وتسخير التقنيات والتطبيقات الحديثة للارتقاء بالخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي الشريف.// انتهى //15:23ت م0161