أبهـا 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسقدّم عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة إمام وخطيب جامع قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي اليوم, محاضرة دينية حول القضايا المعاصرة في جامعة الملك خالد, وذلك في مبنى المدرجات المركزية بالجامعة.وناقش المغامسي خلال اللقاء المفتوح مع طلاب جامعة الملك خالد، العديد من القضايا المعاصرة والموضوعات التي تهم فئة الشباب، كما أجاب على عدد من تساؤلات الحضور حول العديد من المسائل الفقهية والدينية.// انتهى //15:24ت م0162