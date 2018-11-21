جيزان 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي وفريق وحدة الحماية الاجتماعية بالفرع.واستمع سموه خلال الاستقبال لشرح مفصل من مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عن المهام والأعمال التي يقوم بها الفرع والجهود التي بذلها منسوبيه كافة, خاصة المتميزين والمتميزات منهم في أعمالهم التفتيشية التي شملت العديد من المنشآت والمحلات التجارية في مدينة جيزان ومحافظات المنطقة، وما أسهمت به هذه الجهود التي بذلوها من نتائج في توطين العديد من الوظائف.وفي ختام اللقاء كرم سمو أمير منطقة جازان الموظفين والموظفات في وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان تحفيزاً لهم وتشجيعاً لزملائهم في العمل, معرباً سموه عن سعادته بتكريم هذه الكوكبة من أبناء الوطن نظير الجهود والأعمال التي يقومون بها , منوهاً بما يقدمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة من مهام وخدمات وجهود مخلصة لتحقيق رؤية المملكة لتوطين الوظائف , سائلا ًالله تعالى التوفيق والسداد للجميع لتحقيق كل ما فيه خير الوطن والمواطن .من جانبهم عبر المكرمون عن اعتزازهم بهذا التكريم من سمو أمير منطقة جازان، مؤكدين أن ما قاموا به هو واجب وطني تجاه وطنهم.// انتهى //15:26ت م0163