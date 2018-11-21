طرابلس 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسدعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية إلى التحقيق فيما سمته استخدام القوة غير القانونية لإنزال قرابة 80 مهاجرًا غير نظامي من سفينة تجارية بمصراتة.وطالبت المنظمة بالسماح للمنظمات الأممية وغير الحكومية بزيارة هؤلاء المهاجرين، متهمة الاتحاد الأوروبي بعرقلة عمليات الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية وتمكين حرس السواحل الليبي.وكانت السلطات الليبية قد أنهت عملية تواجد مهاجرين غير شرعيين فى سفينة دولية بميناء مصراتة وخلال عشرة أيام من خلال مفاوضات مع هؤلاء المهاجرين الذين يرفضون النزول، ومن خلال المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود، ومن خلال تعليمات من مكتب النائب العام، وفي وجود عدد من المنظمات الحقوقية وبعثة الأمم المتحدة وسفراء ودبلوماسيين، تم اقتحام السفينة مساء أمس وإنزال هؤلاء المهاجرين وتم ترحيلهم الى أماكن إيواء في مصراتة وزليطن والخمس.// انتهى //15:29ت م0165