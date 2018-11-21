الرياض 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض غدًا, ندوة علمية بعنوان "خطر جماعة التبليغ والتحذير منها"، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله - رحمه الله - (الجامع الكبير) وسط مدينة الرياض، بعد صلاة المغرب.ويشارك في الندوة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري, والشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيفي, وسيقوم بالتعليق على ما جاء في الندوة ويجيب عن أسئلة واستفسارات الحاضرين سماحة مفتي عام المملكة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ.يذكر أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض سينقل - بإذن الله تعالى - المحاضرة مباشرة على شبكة المعلومات عبر موقع (periscope.tv/dawazizia ).// انتهى //16:59ت م0205