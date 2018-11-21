الأحساء 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأقام مكتب المؤسسة العامة للتقاعد بمحافظة الأحساء, لقاءً توعويًا لمنسوبي البريد السعودي بالمحافظة, بحضور مدير عام البريد السعودي بالمحافظة عبدالعزيز الذكرالله, ومدراء فروع البريد بالمنطقة.ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي المؤسسة لنشر الثقافة بين أوساط الموظفين حول أنظمة التقاعد والحقوق والواجبات التقاعدية.يذكر أن اللقاء خصص للتوعية بأنظمة المؤسسة كافة، حيث تم التعريف بنظام التقاعد المدني ونظام تبادل المنافع والمزايا التي أتاحها النظام لمنسوبي القطاع العام والخاص والشروط الواجب توفرها لضم الخدمات وفق نظام تبادل المنافع، كما تم الإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات حول أنظمة التقاعد.// انتهى //17:00ت م0206