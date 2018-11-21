مكة المكرمة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسبحثت الإدارة العامة لمكتب تحقيق الرؤية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى اليوم, المسارات وتحديد الاحتياجات والمبادرات التطويرية لمشروع وضع الاستراتيجية والخطة التنفيذية لتوظيف البحث العلمي وتطوير التقنية في سبيل خدمة الشعائر الإسلامية وتيسير أدائها في الحرمين الشريفين علاوة على تحديد مواعيد ورش العمل القادمة للمشروع, بحضور مساعد مدير الإدارة العامة لمكتب تحقيق الرؤية سطام بن منير المطرفي, ومساعد مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية عبدالحفيظ الثبيتي, والدكتور عثمان بن بكر قزاز من المعهد.// انتهى //17:01ت م0207