لندن 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسشنت قوات نظام الاسد عمليات قصف بأكثر من 18 قذيفة صاروخية على عموم مناطق الهدنة الروسية – التركية والمنطقة منزوعة السلاح منذ ما بعد منتصف ليل الثلاثاء وحتى وفجر اليوم.واوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له ان قوات النظام واصلت استهدافها بالقذائف والرشاشات الثقيلة أماكن في بلدة اللطامنة شمال حماة وبلدة السرمانية شمال غرب حماة، وذلك بعد منتصف ليل أمس وصباح اليوم الأربعاء.// انتهى //17:04ت م0209