عام / برنامج تدريبي للأمن السيبراني بتعليم عسير
الأربعاء 1440/3/13 هـ الموافق 2018/11/21 م واس
أبهـا 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس
أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، على جميع الإدارات والأقسام والمدارس ضرورة ترشيح منسقين ومنسقات للالتحاق ببرنامج الأمن السيبراني التدريبي ، منتصف شهر ديسمبر المقبل ، بإشراف من إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات ، بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية لزيادة الوعي الأمني عن الفضاء السيبراني وطرق الحماية ودعم البرامج النوعية .
ويتم في المرحلة الثانية للبرنامج التدريب على الحقيبة التدريبية التي تشتمل على أساسيات الأمن السيبراني ( 102 ) عبر منصة التدريب عن بعد لمدة أسبوعين ، ويخضع المرشح والمرشحة لاختبار في الحقيبة مع ضرورة أن يحقق 80٪ من الدرجة الكلية للاختبار مع تقديم مشروع عن محتوى الحقيبة ، فيما يحصل المتدرب ولمتدربة على شهادات دولية ومحلية معتمدة بعد اجتياز المرحلة الثالثة ، بالإضافة إلى إعداد المرشح خطة التدريب للمعلمين والطلاب .
ويتم تصنيف المشاركين بعد اجتيازهم لعدد من المتطلبات وفق التالي : ممارس أمن سيبراني ، على أن يجتاز امتحان 101 و102 بما لا يقل عن 80٪ ، وإنتاج محتوى عربي يختص بالمادة المقدمة في التدريب ، أما سفير الأمن السيبراني ، فيتطلب اجتياز امتحان 101 و 102 بما لا يقل عن 90٪ ، إضافة إلى وضع خطة نقل الأثر وتطبيقها في الميدان التعليمي ، وإنتاج محتوى باللغة العربية وفي منصة التدريب التابعة لسيسكو ومواقع التواصل الاجتماعي ، وتدريب المعلمين للامتحان لحقيبة الأمن السيبراني 101 بما لا يقل عن 3 معلمين ، أما سفير الأمن السيبراني المميز ، فيتطلب الحصول على عدد من المتطلبات منها : نشر الوعي في المنطقة للطلاب والمعلمين والكوادر الإدارية عبر خطة تنفيذية ، وإعداد الخطة وتنفيذها ، وإنتاج محتوى باللغة العربية وفي منصة التدريب التابعة لسيسكو ومواقع التواصل الاجتماعي ، وتدريب المعلمين لامتحان أساسيات الأمن السيبراني 102 ، وأن يقوم المعلم بالتدريب على حقيبة الأمن السيبراني 101 ، وحقيبة أساسيات الأمن السيبراني 102 في إدارة التدريب التربوي ، مع تقديم مقترح مميز لنشر الوعي في الأمن السيبراني ( يحكم من قبل لجنة التحكيم ) ، وتدريب ما لا يقل عن 100 معلم ومعلمة .
وللاطلاع على مراحل البرنامج يمكن التسجيل عبر الرابط : https://bookeo.com/rakict?devent=3251WTNX74165C881B54F_2018-12-15_mOCkBm8nUS1 .
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