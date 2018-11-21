الطائف 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسيفتتح فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالطائف مساء الجمعة المقبل, جاليري الطائف آرت للفنون التشكيلية، والذي يعد من أبرز المشاريع التي تساهم في خدمة المجال الثقافي والفني بالطائف .وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل بن خالد الخديدي أن "الجمعية" تسعى من خلال المشروع إلى دعم الفنون التشكيلية والخط العربي بالطائف وللفنانين والفنانات المنتمين لهذا المجالين من خلال توفير بنية تحتية لإقامة المعارض الفنية المختلفة والتي تتميز بأحدث الإمكانيات، بالإضافة إلى توفير قاعات تدريبية ذات تجهيز عالي بأحدث الوسائل التدريبية الحديثة.وأكد "الخديدي" أن جاليري الطائف آرت سيقدّم العديد من المعارض في المستقبل بإشراف لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بالجمعية، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية المتخصصة يقدّمها أبرز الفنانين التشكيليين بالمملكة، كما يضم الجاليري متجرًا للأدوات والخامات التشكيلية المتنوعة يساعد على توفير متطلبات الأعمال الفنية لفناني وفنانات الطائف.وبيّن "الخديدي" أن حفل الافتتاح يضم تكريم عدد من رموز الفن التشكيلي الذين خدموا الحركة التشكيلية بالمملكة طوال مسيرتهم الفنية وهم الدكتور محمد الرصيص والفنان علي ناجع والفنان محمد المنيف وخير الله زربان والفنان حماد الجعيد والفنانة مناهل الوقداني، كما سيصاحب الحفل افتتاح المعرض التشكيلي الأول مشاركة أبرز الفنانين والفنانات من مختلف مناطق المملكة.من جهتها أوضحت الجمعية أن الفعاليات تستمر مدة أسبوع تسلط من خلاله الضوء على العديد من المناشط الثقافية والفنون التشكيلية، ولقاءت مفتوحة مع الفنانين، وحلقة نقاش بين الفن والتصميم، وأوراق في فن النحت السعودي، وحتمية التساؤل وورشة لفناني وفنانات الطائف.// انتهى //17:07ت م0212