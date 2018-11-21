الدمام 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واساعتمدت لجنة التدريب والتعليم بغرفة الشرقية خلال اجتماعها الأحد الماضي، خطة عملها لعام 2019م.وناقش المجتمعون خلال الاجتماع استعدادات وتجهيزات عقد اللقاء الموسع لمشتركي قطاع التدريب المُقرر انعقاده مطلع شهر ديسمبر القادم، ولقاء مُلاك المدارس الأهلية والأجنبية مع مدير التعليم بالمنطقة الشرقية.وكانت اللجنة قد استضافت خلال اجتماعها، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد بن سليمان السلوم، ومدير التدريب الأهلي بالمنطقة عبدالعزيز صالح الفالح، لمناقشة معوقات التدريب الأهلي وسُبل حلولها والتدريب عن بعد وآليات اعتماده، فضلًا عن الحديث حول التحول الرقمي وآليات العمل على اعتماده في لوائح التدريب والإشراف التدريبي وسبل تفعيله بما يخدم العملية التدريبية، وأيضًا كيفية دعم كل من منشآت التدريب الأهلي الفاعلة والناشطة والمرتبطة بسوق العمل ومراكز التدريب التي تقدم نفع للخدمة المجتمعية.// انتهى //17:07ت م0214