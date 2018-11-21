اقتصادي / بورصة مصر تخسر 4ر5 مليار جنيه لدى الإغلاق ومؤشرها الرئيسي يهبط 1.26 %
الأربعاء 1440/3/13 هـ الموافق 2018/11/21 م واس
القاهرة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس
سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، متأثرة بالهبوط الذي شهدته الأسهم الأمريكية أمس.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 26ر1% مسجلاً 13731 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 1ر0% ليصل إلى 688 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا 33ر0% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 48ر1727 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 4ر5 مليار جنيه ليصل إلى 2ر794 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 162ر1 مليار جنيه.
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17:08ت م
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