القاهرة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، متأثرة بالهبوط الذي شهدته الأسهم الأمريكية أمس.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 26ر1% مسجلاً 13731 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 1ر0% ليصل إلى 688 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا 33ر0% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 48ر1727 نقطة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 4ر5 مليار جنيه ليصل إلى 2ر794 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 162ر1 مليار جنيه.// انتهى //17:08ت م0215