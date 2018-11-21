الدمام 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واساستقبلت الجمعية الخيرية للطعام "إطعام" في مقرها الرئيس بالدمام أمس, وفدًا من جمعيات حفظ النعمة بالمملكة، اطلعوا خلالها على الآلية المتبعة من قبل الجمعية في جميع وتعبئة الأطعمة وتوزيعها على المستفيدين وفق أحدث التقنيات المستخدمة.واستهل الوفد جولته في مقر الجمعية يرافقه الأمين العام المدير التنفيذي للجمعية فيصل الشوشان، بوحدة التعبئة المركزية، وغرف التبريد والتخزين، وأسطول السيارات، كذلك مناطق مراقبة الجودة، ومركز خدمة العملاء، وغيرها من المرافق الإدارية والتعليمية التي يضمها مبنى الجمعية.وناقش الحضور الاستعدادات الأولية لعقد النسخة القادمة من الملتقى السنوي لجمعيات حفظ النعمة بالمملكة، وأبرز التحديات التي تواجه الجمعيات في هذا الخصوص، وكيفية العمل على توحيد الجهود وتبادل الخبرات بما يساهم في محاربة هدر الغذاء، وتبني المبادرات التي تعزز هذا التوجه.// انتهى //17:11ت م0216