بغداد 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسقرر مجلس النواب العراقي في جلسته الاعتيادية اليوم، ايقاف العمل بالقرارات الصادرة عن الحكومة العراقية السابقة, خلال الفترة من الأول من يوليو حتى 24 أكتوبر الماضيين.وبرر المجلس قراره بأن, هذه القرارات جاءت مخالفة لأحكام الدستور, وأنها اتخذت خلال فترة انتهاء الدورة البرلمانية الثالثة وغياب الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب.وطلب المجلس من رئيس الوزراء الحالي وأعضاء حكومته إعادة النظر بهذه القرارات واتخاذ مايلزم بشانها وفق الدستور والقانون.// انتهى //17:12ت م0217