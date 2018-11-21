الرياض 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسنوّه نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحور الوطني الدكتور عبدالله الفوزان بمضامين الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي ألقاه خلال افتتاحه - حفظه الله- لأعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، والذي أكد خلاله تمسك المملكة منذ توحيدها على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه إلى يومنا هذا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتطبيق الشريعة الإسلامية السمحة، وتبني قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش والتصدي للتطرف والإرهاب، مؤكدا أن النهج الحكيم لهذه البلاد جعلها أنموذجًا عالميًا في نشر القيم الروحية المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.وأوضح الفوزان أن خطاب خادم الحرمين الشريفين جاء ليوضح بشفافية الرؤية العميقة والمتكاملة للقيادة الرشيدة تجاه العديد من القضايا الراهنة، ورسم خطوط السياسة العامة الخارجية والداخلية، مؤكدا على أن مضامين هذا الخطاب ستؤسس لمستقبل آمن ينعم فيه العالم بالاستقرار والسلام والتسامح والتعايش، مشيدا بنجاح خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في قيادة هذه البلاد المباركة وفق خطط التنمية التي باتت تسير بشكل متواز وتحقق أهدافها بمعدلات مرضية تماشيا مع رؤية المملكة 2030م.ورفع الفوزان أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على ما يحظى به المركز من دعم لا محدود لنشر قيم الحوار والتعايش، لافتا إلى أن هذا الدعم سيكون دافعا وحافزا له لتحقيق تطلعاتهما وتوجهاتهما -حفظهما الله- بوضع المملكة بما يتناسب مع مكانتها الدولية، وأن تكون نموذجا رائدًا على كافّة المستويات، عبر تبنيه برامج وأنشطة مختلفة ومتجددة تهدف لدعم الحراك الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.// انتهى //17:14ت م0218