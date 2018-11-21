طرابلس 13 ربيع الأول1440ه الموافق21 نوفمير 2018 م واسدعا منتدى ليبيا الإقتصادي والإجتماعي الجهات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والخبراء الإقتصاديين ورجال الأعمال ومدراء المصارف واساتذه الجامعات والمؤسسات الإعلامية كافة للمشاركة في ملتقى حول أفاق التنمية في الجنوب الذي سيعقد يوم 24 نوفمبر الجاري بفندق المهاري.ويهدف الملتقى إلى دراسة متطلبات قطاع الخدمات من اجل الاسهام في تنمية واستقرار الجنوب والخروج برؤية مشتركة لتنمية الجانب الإقتصادي ولم المجتمع من أجل العيش بسلم أهلي يسهم في بناء وإرساء دعائم الاستقرار والتنمية الإقتصادية بالجنوب.وقد تم دعوة كل المختصيين من أبناء الجنوب لهذا الملتقى من اجل اثراء المحاور والمساهمة في تشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووضع حلول له .// انتهى //18:04ت م0243