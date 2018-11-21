الأحساء 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واساختتمت اليوم, فعاليات منافسات رسل السلام للتميز الكشفي للفتيان، التي استضافتها إدارة النشاط الطلابي "الكشفي" في الأحساء، واستمرت لمدة 5 أيام, بحضور مدير عام التعليم بالأحساء أحمد بن محمد بالغنيم, وذلك في مقر معسكر الملك عبدالعزيز الكشفي في حي السلام بمدينة المبرز التابعة للأحساء.وأعرب مدير عام التعليم بالأحساء، خلال كلمته في الحفل، عن شكره وتقديره للمسؤولين في الوزارة، لمنح تعليم الأحساء فرصة استضافة هذا البرنامج الفاعل، حيث لمس الجميع تلك الفاعلية، موضحًا أن التربية الكشفية في طليعة المشروعات التربوية لما لها من أثر كبير على الطلاب، وأن التربية الكشفية هي تربية شاملة تعني بجميع الجوانب لدى الطلاب، وتغرس فيهم روح الولاء والانتماء، وحب الوطن، ويعملون على البذل في هذا الوطن من خلال برامجهم التطوعية المختلفة، وتصقل مواهبهم وتجعلهم جادين ويتحملون المسؤوليات، وتغرس فيهم حب الآخرين والعمل المنتج، والصور الرائعة في ساحات المشاعر المقدسة.من جهته, هنأ مدير عام النشاط الكشفي في وزارة التعليم مجدي الصبيحي الإدارة العامة للتعليم في الأحساء بتميزها في البرامج الكشفية المركزية كافة، وجهودهم المتميزة في تنفيذ البرامج المركزية وتحديداً هذا البرنامج، موضحًا أن هذا البرنامج شهد تقديم 81 مبادرة تطبيقية، بأسلوب يكرس إستراتيجية التعلم القائمة على المشروعات.وجرى خلال الحفل إعلان نتائج المسابقة، حيث حصد في مسار التطبيقات الكشفية الأول قسم الوحدة الكشفية بمتوسطة جواثا الأهلية في الأحساء فيما حصل على الثاني "الوحدة الكشفية بمتوسطة أبها الأهلية في عسير"، بينما حصد المركز الثالث "الوحدة الكشفية بمتوسطة المأمون في جدة"، أما الرابع "الوحدة الكشفية بمتوسطة الأبناء في وادي الدواسر"، والخامس "الوحدة الكشفية بمتوسطة الليث بن سعد في تبوك".في مسار المبادرات الكشفية حصد المركز الأول "الوحدة الكشفية بمتوسطة جواثا الأهلية في الأحساء"، بينما نال المركز الثاني "الوحدة الكشفية بمتوسطة أبها الأهلية في عسير"، كما حصد الثالث "الوحدة الكشفية بمتوسطة الأمير ماجد بن عبدالعزيز في مكة المكرمة"، بينما حاز المركز الرابع "الوحدة الكشفية بمتوسطة المأمون في جدة"، وأما الخامس كان من نصيب "الوحدة الكشفية بمتوسطة الجبيل في المنطقة الشرقية".وحول فرسان التميز الكشفي "مجموع درجات المبادرات التطبيقية + التطبيقات الكشفية" حصد المركز الأول "الوحدة الكشفية بمتوسطة جواثا الأهلية في الأحساء"، ونال المركز الثاني "الوحدة الكشفية بمتوسطة أبها الأهلية في عسير"، أما المركز الثالث كان من نصيب "الوحدة الكشفية بمتوسطة المأمون في جدة"، وحاز على الرابع "الوحدة الكشفية بمتوسطة الأبناء في وادي الدواسر"، بينما الخامس من نصيب "الوحدة الكشفية بمتوسطة الجبيل في المنطقة الشرقية", كما جرى تكريم الفائزين في فروع المنافسات المختلفة, وذلك بقاعة الاحتفالات بالنادي الأدبي بالأحساء.يذكر أنه شارك في المنافسات 28 إدارة تعليمية، وهي: الباحة، تبوك، جازان، جدة، الجوف، العلا، الحدود الشمالية، الأحساء، ينبع، القويعية، النماص، المهد، حفر الباطن، رجال ألمع، عسير، حائل، عنيزة، القريات، القصيم، القنفذة، وادي الدواسر، المجمعة، المخواة، المدينة المنورة، مكة المكرمة.// انتهى //18:04ت م0244