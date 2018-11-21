الأفلاج 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسدشّن محافظ الأفلاج تركي الهزاني بمقر المحافظة، اليوم، برنامج " نبيه" الخاص بحماية الأطفال من التحرش الجنسي والإيذاء والعنف، التابع لمركز الإرشاد الأسري بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأفلاج، بحضور عدد من المسؤولين .وتناولت فقرات التدشين شرح مفصل من مدير مركز الإرشاد الأسري خالد المحميد قدم خلاله عرض مرئي يحاكي أهداف البرنامج والفئات المستهدفة وطرق الحد من التحرش والإيذاء .وأوضح المحميد أن برنامج " نبيه مشروع توعوي، تبنى مركز الإرشاد الأسري تنفيذ خططه وبرامجه، ويهدف إلى حماية أبنائنا وأطفالنا من التحرش الجنسي والعنف والإيذاء، ويقدم لهم الخدمات التي تسهم في تحصينهم من أي اعتداء أو عنف، وتساعدهم على رفع مستوى ثقتهم في أنفسهم وكيفية مواجهة أي خطر أو تهديد، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، لرسم صورة التكامل بينهم في تنفيذ خططه وتحقيق أهدافه.// انتهى //18:09ت م0246