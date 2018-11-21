سكاكا 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسحظيت منطقة الجوف خلال الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - بمشاريع المياه والصرف الصحي، وحفر آبار وتنفيذ مبنى المديرية عدد من المشاريع العامة لخدمات المياه بمنطقة الجوف، بتكلفة تجاوزت 839 مليون ريال.وتتضمن مشاريع المياه التي تم تدشينها في المنطقة يوم أمس توسعة مشروع مياه القريات والقرى المجاورة لها، وتنفيذ خزان وشبكة المياه بمدينة الحجاج بقرية الشقيق، وتنفيذ مشروع أشياب موارد البادية (المجموعة الثانية)، كذلك مشروع تنفيذ التوصيلات المنزلية مع العدادات، واستكمال تنفيذ شبكة مياه (قريتي الأضارع والرديفة)، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ خزانات مياه أرضية وعلوية وملحقاتها (دومة الجندل - الأضارع - الرديفة)، وذلك بتكلفة مالية تجاوزت 420 مليون ريال.كما تضمنت مشاريع الصرف الصحي تنفيذ محطة الضخ وخط طرد مياه الفائض النهائي من محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة القريات، ومشروع تنفيذ شبكة صرف صحي بمدينة الحجاج بقرية الشقيق، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي باللقائط (المرحلة الثانية)، وذلك بتكلفة مالية تجاوزت 124 مليون ريال، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع حفر آبار مياه تدعيمية ورئيسة بمواقع متفرقة بمنطقة الجوف بأكثر من 12 مليون ريال.وعدد من مشاريع المياه تتضمن تنفيذ خزانات وشبكات مشاريع المياه بمدينة سكاكا وقراها، ومشروع توسعة خزانات وشبكات مشاريع المياه بالمنطقة (المرحلة الثانية)، ومشروع ربط القرى بخط مياه (بسيطا-القريات) الرئيسي، بالإضافة إلى تنفيذ خزان عالي سعته (900) متر مكعب مع ملحقاته بمدينة سكاكا، وذلك بتكلفة تجاوزت 139 مليون ريال.ومشروع توسعة شبكات الصرف الصحي بمدينة سكاكا (المرحلة السابعة) بأكثر من 79 مليون ريال، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مبنى المديرية العامة للمياه بمنطقة الجوف.تأتي هذه المشاريع في منطقة الجوف دعمًا لجهود قطاع توزيع المياه في تحقيق استراتيجيته المائية والبيئية تماشيًا مع أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية 2030م، التي تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة في منظومتي المياه والصرف الصحي لتكون وفق أحدث المعايير العالمية بمختلف مناطق المملكة.// انتهى //18:11ت م0248