وادي الدواسر 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسدشّن محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك أمس, فعاليات اليوم العالمي للسكري التي أُقيمت تحت شعار "الأسرة ومرض السكري", بحضور مدير شرطة المحافظة العميد فهد بن خالد العتيبي, وذلك بممشى جادة الوطن.وأوضح مدير مستشفى المحافظة العام الأخصائي صالح بن عبدالله الغانم, أن هذه الفعالية التي يُنظمها المستشفى تأتي في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للسكري من خلال التوعية بمرض السكري وكيفية الوقاية منه وطرق التعامل معه في حالة الإصابة به والغذاء المناسب لمريض السكري، وتقديم عددٍ من البرامج الصحية التثقيفية في التجمعات بالمحافظة.وأشار إلى أن إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بالمستشفى حرصت على توزيع العديد من اللوحات التوعوية والتشجيعية حول ممارسة رياضة المشي وفوائدها للجنسين، والعادات الغذائية المناسبة، والحياة الاجتماعية، وكذلك المفاهيم الخاطئة عند مرضى السكر، وطرق الوقاية منه، وذلك على امتداد ممشى جادة الوطن التي يرتادها الكثيرون من سكان المحافظة.كما حرص المستشفى على تواجد العيادات الطبية المتخصصة بمقر الفعالية، التي استفاد منها الضيوف والزوار في فحص السكر بالدم وفحص العين وقياس ضغط الدم، وتزامن ذلك مع شرح مفصل عن محتوياتها والبرنامج المصاحب.// انتهى //18:22ت م0250