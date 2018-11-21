نيويورك 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسإستهلت الاسهم الامريكية التعاملات اليوم مرتفعة بعد هبوط حاد سجلته على مدى يومين، في الوقت الذي تعافت فيه أسهم أبل وشركات قطاع التكنولوجيا الآخرى وارتفاع أسعار النفط.وصعد مؤشر (داو جونز) الصناعي 76.01 نقطة، أو ما يعادل 0.31 بالمئة، ليصل إلى 24541.65 نقطة، وارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 15.85 نقطة، أو 0.60 بالمئة، إلى 2657.74 نقطة، وزاد مؤشر (ناسداك) المجمع 76.68 نقطة، أو 1.11 بالمئة، مسجلاً 6985.51 نقطة.// انتهى //18:27ت م0251