جدة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسنظمت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات ، بمحافظة القنفذة ، برنامج"جيل" المعني بتوعية وتثقيف أكثر من 3200 طالب بمدارس التعليم العام، والمعهد الصناعي، ونزلاء سجن العرضيات بمخاطر السموم بالتعاون مع إدارة التعليم بالقنفذة.وأوضح المشرف العام على الجمعية بالقنفذة محمد بن صالح الزبيدي، أن البرنامج يضم فريق كفى من الأطباء والمحاضرين، من خلال تقديم العديد من المحاضرات والنصائح التوعوية التعريفية بأخطار التدخين والمخدرات بمدارس التعليم العام بمختلف مراحلها البالغ عددها 16 مدرسة.// انتهى //18:43ت م0255