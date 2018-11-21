الأحساء 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسيواصل تعليم الأحساء فعاليات البرنامج التوعوي "مكافحة الجرائم المعلوماتية"، التي ينظمها قسم التوجيه والإرشاد، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بالإدارة العامة للتعليم بالمحافظة.وتضمنت فعاليات اليوم الثالث إطلاق العديد من الرسائل التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ووسائل الإعلام الأخرى, إضافة إلى إلقاء العديد من المحاضرات التي جرى إعدادها لتستهدف الشريحة المعرضة للجرائم المعلوماتية.وتبذل الإدارة العامة لتعليم بالأحساء جهدا كبيرا لرفع مستوى الوعي الأمني لدى الطلاب من خلال فعاليات البرامج التوعوي لمكافحة الجرائم المعلوماتية, وذلك بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات, وبمشاركة المستشار القانوني لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات صالح بن علي الربيعة، حيث يستمر في تقديم البرامج التوعية للطلاب لتحذيرهم من مخاطر الجرائم المعلوماتية ووسائل التوعية اللازمة.يذكر أن الإدارة العامة لتعليم الأحساء مستمرة في تقديم هذه الفعاليات والعمل على رفع الوعي الأمني للطلاب, وذلك بكيفية التعامل مع الأخطار الأمنية المنتشرة حولنا بأفضل الإمكانات البشرية و المادية, والتأكد من الاستجابة لها كما ينبغي، مما يَنعكس بإذن الله تعالى على توفير البيئة الآمنة و الفاعلة لأبنائنا الطلاب بتكاتف الجميع.// انتهى //19:19ت م0265