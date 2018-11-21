القطيف 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسافتتح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس طارق بن عبدالله الملحم اليوم، قسم الزراعة المائية بنظام الصالات في مزرعة بمحافظة القطيف تابعة للمواطن أحمد علي أحمد آل عبد رب النبي، وهي أول مزرعة مائية بنظام الصالات.ورافق المهندس الملحم أثناء الزيارة مدير الإرشاد الزراعي بالفرع المهندس زكي آل عباس, وعدد من المهندسين والمهتمين بالشأن الزراعي.وأبدى الملحم إعجابه بأنظمة الزراعة المائية والمحاصيل الناتجة عنها من حيث الجودة والكمية، مؤكدًا أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة يشجع المزارعين والمهتمين بتبني التقنيات الزراعية الحديثة والأساليب الذكية في الزراعة, إضافة إلى استعداد الفرع لتقديم أي مساعدة لإنجاح المشروع أو أي مشروعات أخرى من شأنها خدمة وتطوير الشأن الزراعي بالمنطقة.وفي الختام, قدم المهندس الملحم شهادة شكر وتقدير إلى صاحب المشروع وعدد من النشرات الإرشادية الزراعية المتنوعة، كما وجّه دعوة إلى المزارعين والمهتمين لتبني مثل هذا النمط من الزراعة "الذكية" التي من شأنها إنتاج محاصيل زراعية سليمة وصحية، إلى جانب محافظتها على الموارد الطبيعية.// انتهى //19:20ت م0266