نجران 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة بكلية الصيدلة، اليوم, جولة تعريفية لعدد من الطلاب الأيتام المستفيدين من خدمات جمعية "رفقاء" الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة.وشملت الجولة تعريف الطلاب بما تحتويه معامل الكلية من تجهيزات فنية وعلمية، مطلعين على عدد من التجارب المخبرية، وذلك بهدف زيادة معرفتهم العلمية والطبية، وإتاحة الفرصة لمنسوبي الجمعية للاطلاع على إمكانيات الجامعة.// انتهى //19:20ت م0267