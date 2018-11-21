اجتماعي / كلية الصيدلة بجامعة نجران تنظم جولة تعريفية للطلبة الأيتام بجمعية "رفقاء"
الأربعاء 1440/3/13 هـ الموافق 2018/11/21 م واس
نجران 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس
نظمت جامعة نجران ممثلة بكلية الصيدلة، اليوم, جولة تعريفية لعدد من الطلاب الأيتام المستفيدين من خدمات جمعية "رفقاء" الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة.
وشملت الجولة تعريف الطلاب بما تحتويه معامل الكلية من تجهيزات فنية وعلمية، مطلعين على عدد من التجارب المخبرية، وذلك بهدف زيادة معرفتهم العلمية والطبية، وإتاحة الفرصة لمنسوبي الجمعية للاطلاع على إمكانيات الجامعة.
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19:20ت م
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