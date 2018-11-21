الشقيق 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي الشهيد الشهيد العريف موسى بن شار عزيز سلامي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي.وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعيا الله عزوجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.من جانبهم ، عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي .حضر العزاء محافظ الدرب عبدالعزيز بن محمد الطيار ورئيس مركز الشقيق حسين العقيلي.// انتهى //19:21ت م0268