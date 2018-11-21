مكة المكرمة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسنظم مركز الحي المتعلم الثاني بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم برنامج الأمن المعلوماتي والجرائم، نفذته المدربة دانيا التركستاني وذلك بمقر مركز الحى المتعلم الثاني بمكة.وأوضحت قائدة مركز الحي المتعلم الثاني خيرية عبد القادر عبد الرحيم ان البرنامج استهدف 40 امرأة من أعضاء المركز وذلك بهدف خلق مجتمع واعي ومدرك لأخطار و سلبيات الجرائم المعلوماتية وتعزيز ثقافة الأمن المعلوماتي وتوعية أفراد المجتمع بالجرائم الالكترونية والتعرف على انواع الجرائم الالكترونية والتحذير من التساهل او الاهمال اثناء التعامل مع المعلومات وتوضيح جهود المملكة في تحقيق الأمن المعلوماتي للمواطنين مع دور المواطن في تحقيق الأمن المعلوماتي وتحقيق شعار الحي المتعلم الثاني للمرأة السعودية والتعليم المستمر .// انتهى //19:22ت م0269