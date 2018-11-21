واشنطن 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسقالت وزارة الخارجية الامريكية اليوم ان أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية فرصة تاريخية لإجراء انتخابات ذات مصداقية تؤدي إلى انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.وأكدت في بيان ان الولايات المتحدة ترتبط بعلاقة ثنائية عميقة وطويلة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية ستدعم بداية فصل جديد إيجابي في هذه العلاقة لصالح الشعبين الكونغولي والأمريكي.واختتم بيان الخارجية بان الولايات المتحدة تشجع جميع الجهات الفاعلة على المشاركة في العملية الانتخابية، والقيام بأنشطتها بطريقة سلمية، والالتزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقيم الديمقراطية، مشددة على إن العالم يراقب بينما يمارس الشعب الكونغولي حقه في التصويت وتحديد مستقبل بلدهم.// انتهى //19:23ت م0270