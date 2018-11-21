باريس 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية شريكتان في الحرب على التطرف والإرهاب ودعم قيم التسامح وتعزيز الحوار والتفاعل والتعايش بين الشعوب والحضارات والثقافات ونبذ التعصب والكراهية والعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم في باريس بالرئيس الفرنسي ضمن زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى فرنسا، وفقاً لوكالة الانباء الاماراتية.وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الثنائي في العديد من المجالات الحيوية وسبل تنمية الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وإمكانات الاستفادة من فرص الاستثمارات المتعددة التي يتمتع بها البلدان في ظل ما يجمعهما من روابط صداقة تاريخية متينة ومصالح استراتيجية مشتركة.// انتهى //19:36ت م0272