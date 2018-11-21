القاهرة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسفاز فريق مصر للمقاصة على مضيفه النجوم بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، في إطار مباريات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع المقاصة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، وتجمد رصيد النجوم عند 16 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //19:48ت م0274