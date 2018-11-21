الرياض 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واستقيم روزنامة الترفيه مجموعة من الفعاليات بالتعاون مع شركاء محليين لهذا الأسبوع، وتشتمل على مسرحيات استعراضية للأطفال، وعروض إبداعية وفنية، إضافة إلى مسابقات وألعاب تفاعلية للكبار والصغار، إلى جانب المهرجانات المقامة في الهواء الطلق والتي تتضمن أماكن مخصصة لتقديم المأكولات المحلية والعالمية.ففي الرياض تتواصل المهرجانات المقامة في الهواء الطلق استغلالًا للأجواء الشتوية التي تعيشها المدينة هذه الأيام، حيث تتواصل فعاليات "يلا سولت" و "لاروستيكا فايبز" المقامتان في الساحة الخارجية لمجمع الرياض بارك على الدائري الشمالي، في استقطاب الحضور لما تتضمنه من أنشطة فنية وعروض حية عدة، أبرزها متاهة سولت التفاعلية، وباص الترفيه للأطفال.في حين تستمر فعالية "مهرجان الخريف" المقامة بجوار مجمع غرناطة في جذب الأسر لفعالياتها الترفيهية، حيث تنطلق على مقربة منها فعالية "سوق زاد" في ساحة المواقف أمام نفس المجمع، والتي تتميز بتقديمها الأطعمة المحلية والعالمية نهاية كل أسبوع خلال الفترة من 23 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر القادم.ولمحبي الفنون، تقام في قاعة أوشا للاحتفالات في الرياض فعالية "أستديو الإبداع" خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، وتقدم كل ما له علاقة بالإبداع في مجالات الفنون البصرية.وتتضمن الفعالية العديد من الأنشطة منها ورش عمل في التصوير والتصميم وصناعة الأفلام والرسم, كما تحتوي على متاهة فنية تستخدم الديكورات والإضاءة والصوت بشكل متناسق وتوجد أجواء جذابة وتفاعلية لإعطاء الزوار تجربة لا تُنسى، بالإضافة لتخصيص أماكن للشباب لتقديم مهاراتهم الحرفية والفنية للزوار مباشرة، وأماكن مخصصة للأطفال وأخرى لتناول المأكولات.ويستضيف مركز الملك فهد الثقافي في الرياض العوائل عبر مسرحية الأطفال "شهزان"، لمدة يومين 22 و23 نوفمبر، في عرض كوميدي استعراضي، يقدمه عدد من النجوم الأطفال من المشاهير حيث تهدف المسرحية لتعزيز قيم النجاح والتعاون وحب القراءة للأطفال بأسلوب بسيط شيق من وحي قصص ألف ليلة وليلة وسرد الحكايات.فيما تستمر في جدة فعالية "مهرجان الأندلس" والمقامة في مجمع الأندلس، خلال عطلة نهاية الأسبوع في الفترة مابين 8/11/2018 الى 28/12/2018، وتتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات، تقام في كورال بيتش أبحر فعالية مميزة هي "الستائر الحمراء" يوم الجمعة 23 نوفمبر وستتضمن فقرات كوميدية وعروضا فنية وألعابًا ومسابقات، كما ستقام مسرحية للأطفال في مدارس الذكر الأهلية على مدار يومي 23 و24 نوفمبر بعنوان" مسرحية عصفور حر" تهدف لتوعيتهم حول ظاهرة التحرش.// انتهى //19:50ت م0275