الدمام 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسنفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الأحساء اليوم، خطة فرضية لتسرب مادة كيميائية داخل أحد المختبرات بمستشفى الأمير سعود بن جلوي، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.وجرى خلال الفرضية تنفيذ التدابير اللازمة للدفاع المدني من إخلاء وإنقاذ للمصابين وإنشاء موقع للفرز الطبي، وذلك بمشاركة فرق التدخل في المواد الخطرة, الذين قاموا بتمشيط الموقع وإجراء مسح إشعاعي لمعرفة نوعية المادة المنسكبة والحد من انتشارها, وكذلك تطهير موقع الحادث, حيث تأتي هذه الفرضية بمشاركة ومساندة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العميد فلاح المسردي أن تنفيذ مثل هذه الفرضيات يهدف إلى رفع درجة الاستعداد والجاهزية لفرق الدفاع المدني وسرعة الاستجابة لمباشرة مثل هذه الحوادث وطرق التعامل معها, وكذلك تعزيز التعاون بين الجهات المعنية و المختصة لإدارة الحوادث المماثلة والحالات الطارئة.وأعرب العميد المسردي عن شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لحضوره هذه الفرضية وعلى الثناء الذي حظيت به الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة من قبل معاليه.// انتهى //19:52ت م0276