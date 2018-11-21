رياضي / الترجي الرياضي يفوز على الاتحاد المنستيري في لقاء مؤجل من البطولة التونسية لكرة القدم
الأربعاء 1440/3/13 هـ الموافق 2018/11/21 م واس
تونس 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس
انتصر الترجي الرياضي التونسي على ضيفه الاتحاد المنستيري بهدف دون رد في لقاء مؤجل لحساب الجولة السابعة من البطولة التونسية لكرة القدم اقيم بينهما اليوم بملعب رادس بالعاصمة .
وارتقى بذلك الترجي الى المركز الثالث من ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن النادي الصفاقسي صاحب المركز الاول.
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20:00ت م
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