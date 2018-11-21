تونس 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسانتصر الترجي الرياضي التونسي على ضيفه الاتحاد المنستيري بهدف دون رد في لقاء مؤجل لحساب الجولة السابعة من البطولة التونسية لكرة القدم اقيم بينهما اليوم بملعب رادس بالعاصمة .وارتقى بذلك الترجي الى المركز الثالث من ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن النادي الصفاقسي صاحب المركز الاول.// انتهى //20:00ت م0277