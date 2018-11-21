القاهرة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسحضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي مساء اليوم، افتتاح الفيلم السعودي "عمرة والعرس الثاني"، وذلك في بداية فعاليات مسابقة السينما العربية، ضمن الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الذي بدأ أعماله أمس الثلاثاء.والتقى السفير نقلي في دار الأوبرا المصرية بالمخرج السعودي محمود صباغ وطاقم العمل من ممثلين وفنيين وحثهم على نقل الصورة الحقيقية عن الفن السعودي الأصيل، فيما التقط طاقم العمل صورا تذكارية مع السفير قبيل عرض الفيلم الذي شهد حضورا لافتا من جانب الطلبة السعوديين ولجنة تحكيم المهرجان وعدد من الجماهير.//انتهى//20:24ت م0278