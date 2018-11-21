باريس 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في باريس وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.وجرى خلال اللقاء بحث سير العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ومنها التجارية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية والطاقة المتجددة، كما وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في اليمن وليبيا وجهود المجتمع الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب.// انتهى //20:25ت م0279