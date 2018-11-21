باريس 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في باريس وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي.وبحث الجانبان خلال اللقاء، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها خاصة التنسيق والتعاون المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية، كما استعرضا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.// انتهى //21:07ت م0296