عدن 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسالتقى وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مسؤولة الحماية بمنظمة اليونيسيف فتحيه عمر.وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى القرار الصادر من الحكومة اليمنية الشرعية بتشكيل اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال، والموافقة على تحديث الخطة الموقعة بين الحكومة اليمنية ومنظمة الأمم المتحدة في عام 2014م، وكذلك خارطة الطريق، وآليات العمل لتنفيذ هذه الخطة.وأشار عسكر إلى أن ظاهرة تجنيد الأطفال واستغلالهم من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، لها آثار خطيرة على بناء شخصية الطفل، ولها انعكاسها المباشر على المجتمع اليمني حاضرًا ومستقبلاً، مؤكدًا أن حكومة بلاده تولي ملف تجنيد الأطفال اهتمامًا كبيرًا.// انتهى //21:13ت م0298