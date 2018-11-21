الرياض 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسدشنت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون اليوم مهرجان "القرية السعودية" في نسخته الأولى, وذلك في فندق انتركونتيننتال بالرياض ، بحضور عدد من العائلات .ويشتمل المهرجان الذي يستمر عشرة أيام ، على السوق التراثي والفنون الفلكلورية وفنون الخط العربي, بمشاركة أكثر من 180 مشاركاً لعرض مواهبهم ومبيعاتهم .وأعربت مديرة فرع الرياض بالجمعية السعودية للثقافة والفنون الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن مساعد ، عن سعادتها بإنطلاق فعالية القرية السعودية ، مؤكدة أن فكرة القرية السعودية انبثقت من أهداف ورؤية المملكة 2030 ، بدعم شباب وفتيات الوطن الطموحين .وأوضحت أن الجمعية تسعى لخدمة المواهب التي تزخر بها المملكة ، ودعمها واحتضانها وتطويرها بالصورة المأمولة والوصول معاً إلى العالمية ، مؤكدة أن أبواب الجمعية متاحة للجميع لاستقبال الآراء والأفكار لرسمها على أرض الواقع في الفترة المقبلة ، واعدةً بالمزيد من الأنشطة التي تعكس الاعتزاز بالثقافة الأصيلة, وقدرة شباب الوطن على التعبير بها بطرق إبداعية.// انتهى //21:20ت م0299