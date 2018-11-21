عدن 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسرحبت الحكومة اليمنية اليوم، بإعلان المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم دعم إضافي لسد فجوة الاحتياج الإنساني في اليمن بقيمة 500 مليون دولار.وأشار رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك سعيد في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أهمية هذه المبادرة التي سيستفيد منها أكثر من 12 مليون نسمة في عموم محافظات البلاد من الفئات الأكثر تضررًا، والأطفال الذين يعانون سوء التغذية، والأطفال دون سن الخامسة، وأطفال المدارس، والنساء، وكذلك كبار السن والمرضى.وقال " إن المبادرة تُعدّ امتدادًا للدعم المتواصل والكبير من الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم الشعب اليمني بالمجالات كافة"، مثمنًا وقوف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الدائم إلى جانب الحكومة والشعب اليمني في إعادة الاستقرار ومشروعات التنمية، ومشروعات إعادة الإعمار، في إطار العلاقات الأخوية والمصير المشترك الذي يربط اليمن بأشقائه ومحيطه الجغرافي.// انتهى //21:27ت م0301