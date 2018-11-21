الرياض 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأكد تقرير حديث أصدره المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية (سباهي) إلتزام مستشفيات المملكة فيما يتعلق بتطبيق برنامج المتطلبات الوطنية الأساسية لسلامة المرضى ( أمان ) حيث شهدت مستشفيات وزارة الصحة تحسناً كبيراً خلال العامين الماضيين حيث إنخفضت نسبة المستشفيات في النطاق الأحمر من 80% في عام 2016 إلى 44% في عام 2018 وزاد عدد المستشفيات في النطاق الأخضر من 8 مستشفيات إلى 51 مستشفى، كما شهدت مستشفيات القطاع الخاص تحسناً ملحوظًا بزيادة المستشفيات في النطاق الأخضر من 17% إلى 49% .وتشمل المتطلبات 20 متطلبا من أبرزها التعرف الصحيح على المريض والتحقق من صحة المؤهلات والإبلاغ عن الأخطاء الدوائية ومنع الخطأ في مكان الجراحة ونقل الدم الآمن وسلامة الأدوية الخطرة والسلامة من الإشعاع وغيرها من المتطلبات .وأظهرت البيانات والأرقام الإحصائية التي تضمنها التقرير وجود تغير ملموس في أداء مستشفيات المملكة عموما وتحقيق نسب جيدة ومؤشرات إيجابية في تطبيق هذه المتطلبات.تجدر الإشارة أن سلامة المرضى تعد إحدى أهم أولويات منظومة الصحة بإعتبارها حجر الأساس في منظومة الخدمات الصحية، وهدفاً أساسياً من الأهداف التي أنشئ من أجلها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية من خلال وضع معايير الأداء الأمثل والتقييم الميداني والاعتماد ، إضافة إلى إنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى مؤخرا الذي يعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني الصحي لتحسين مأمونية الرعاية الصحية ، والحد من الأخطاء الطبية، والعمل على وضع استراتيجية وطنية لسلامة المرضى .// انتهى //21:44ت م0302