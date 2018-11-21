لندن 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسعقدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم محادثات في بروكسل مع رئيس المفوضية الأوروبية يان كلاوديو جنكر.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بملف مفاوضات الخروج البريطاني، إضافة إلى مناقشة تحضيرات القمة الأوروبية المزمع عقدها الأحد المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق المغادرة التي توصل إليها الجانبان الأسبوع الماضي.// انتهى //21:50ت م0303