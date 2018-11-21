حائل 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسدشن مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء عبدالعزيز العضاض ، اليوم, معرض الدفاع المدني تحت عنوان " الوقاية هي الغاية " والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي الوقائي من خلال البرامج الموجهة للأسرة للتوعية بأسباب الحوادث وطرق الوقاية منها ويستمر أربعة أيام على فترتين صباحية ومسائية ، وذلك بمجمع جراند مول التجاري .واستمع اللواء العضاض إلى شرح موجز عن محتويات المعرض الذي يشتمل على مسرح مخصص للأطفال ومحاضرات تهتم بالسلامة, بالإضافة إلى ما يقدمه من برامج توعوية .// انتهى //21:51ت م0304