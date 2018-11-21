أبها 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في ضيافة الإمارة بحي السد بأبها مساء اليوم ، أصحاب المعالي والفضيلة والقضاة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة وأعضاء مجلسي المنطقة والبلدي، وذلك في جلسة سموه الأسبوعية.وفي بداية اللقاء ألقى عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة إمام مسجد قباء الدكتور صالح بن عواد المغامسي كلمة حث خلالها على التراحم بين الناس ونشر الرحمة بينهم و التآزر والتعاطف والتعاون، وبذل الخير والمعروف والإحسان فيما بينهم، مبينًا أن الرحمة ركيزة من أهم الركائز التي يقوم عليها المجتمع المسلم بجميع أفراده، حيث يستشعرون من خلالها معنى الوحدة والألفة، فيصبحون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.وأكد المغامسي خلال كلمته ضرورة السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الالتفات خلف الشائعات المغرضة التي يبثها الأعداء ، مشيرًا إلى أن السلف الصالح يولون طاعة ولي الأمر جل اهتمامهم لأهمية هذا الجانب ، مؤكدًا في الوقت ذاته تقوية اللحمة الوطنية، والابتعاد عن المزايدات المضللة.وبين في ختام كلمته أن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على هذه البلاد المباركة، اجتماع الكلمة ووحدة الصف، التي تتجسد معانيها ومظاهرها في الاحتفالات الوطنية التي تظهر قرب القيادة من مواطنيها من خلال تلمس احتياجاتهم والعمل على كل ما من شأنه راحتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم .عقب ذلك تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتنمية المنطقة ، وفي نهاية اللقاء تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.// انتهى //22:01ت م0307