عام / بلدية المجاردة تنفذ حملات رقابية على المنشآت الغذائية
الأربعاء 1440/3/13 هـ الموافق 2018/11/21 م واس
محايل 13ربيع الاول 1440 هـ الموافق 21نوفمبر 2018 م واس
نفذت بلدية المجاردة ، اليوم, جولات تفتيشية ورقابية شملت المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطاعم والبوفيهات ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية .
وأسفرت الجولات عن ضبط وإنذار عدد من المحال المخالفة وغير الملتزمة باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية ، إلى جانب مصادرة كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، وإغلاق اثنين من المحلات التجارية المخالفة .
وأكد رئيس البلدية عايض إبراهيم المحجاني, أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة سلامة المواد الغذائية .
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22:02ت م
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