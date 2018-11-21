محايل 13ربيع الاول 1440 هـ الموافق 21نوفمبر 2018 م واسنفذت بلدية المجاردة ، اليوم, جولات تفتيشية ورقابية شملت المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطاعم والبوفيهات ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية .وأسفرت الجولات عن ضبط وإنذار عدد من المحال المخالفة وغير الملتزمة باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية ، إلى جانب مصادرة كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، وإغلاق اثنين من المحلات التجارية المخالفة .وأكد رئيس البلدية عايض إبراهيم المحجاني, أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة سلامة المواد الغذائية .//انتهى//22:02ت م0308