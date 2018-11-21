وادي الدواسر 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واستوجت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر مشاركتها في منافسات التميز الكشفي لمرحلة الفتيان التي نظمتها وزارة التعليم واختتمت اليوم بمحافظة الأحساء، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم ، في قاعة الاحتفالات الكبرى بمقر النادي الأدبي بالأحساء بتحقيق المركز الرابع لفرسان التميز أبطال المنافسات ، والمركز الرابع في مسابقة مسار التطبيقات الكشفية على مستوى إدارات التعليم المتأهلة للمنافسات من مختلف إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة البالغ عددها 27 إدارة تعليمية.وعبر مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري, عن اعتزازه بما قدمه هؤلاء الكشافة -الذين مثلوا الإدارة من ثانوية الأبناء في تلك المنافسات- من مستوى مميز تفوقوا به على كثير من المنافسين، وبارك للأسرة التعليمية والكشفية ذلك الإنجاز الذي يضاف للمنجزات المستمرة لكشافة المحافظة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية مثل تلك المنافسات الكشفية في تحقيق تطلعات ولاة الأمر لبناء جيل واعٍ يقوم بدوره تجاه مجتمعه ووطنه وفق رؤية وطن وفي ضوء طموحاته .وأشار إلى دور تلك المنافسات بالإسهام في إعداد النشء وتوظيف طاقات الطلاب الإبداعية، وتعزيز القيم الأخلاقية والمواطنة الحقة لديهم؛ تحقيقًا لأهداف سياسة التعليم بالمملكة، في ظل الدعم الذي يلقاه النشاط الكشفي من القيادات في هذا الوطن المعطاء ولما يقوم به من دور مؤثر في تربية النشء وصقل مواهبهم وقدراتهم .// انتهى //22:04ت م0309