عام / رئيس محكمة الاستئناف بالحدود الشمالية: قادة هذه البلاد قريبون من المواطنين ويحرصون على الاستماع المباشر منهم
الأربعاء 1440/3/13 هـ الموافق 2018/11/21 م واس
عرعر 13 ربيع الأول1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس
ثمن معالي رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ إبراهيم بن جاسر الجاسر, الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – للمنطقة، لما تحمله من أهمية بالغة ومكانة رفيعة للمنطقة والمواطنين، فهي زيارة يملؤها الشموخ والاعتزاز لدى جميع أهالي منطقة الحدود الشمالية.
وأكد معاليه أن هذه الزيارة الكريمة دليل على قوة الترابط والتلاحم بين الحاكم والمحكوم, وتلمس حاجات المواطنين عن قرب، وتقديم كل ما تحتاجه المنطقة من مشاريع تنموية وحضارية، ودفع عجلة النهضة والازدهار لهذه المنطقة.
وبين الشيخ الجاسر أن قادة هذه البلاد يحرصون على الاستماع واللقاء المباشر بالمواطنين، والزيارة المستمرة لجميع مناطق المملكة للالتقاء بالمواطنين، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ قادتنا ويديم على بلادنا الأمن والأمان.
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