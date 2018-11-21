عرعر 13 ربيع الأول1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسعبر أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري عن سعادته واعتزازه بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - للمنطقة مبينًا أنها زيارة خير ونماء وتفقد لأحوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم.وقال المهندس الشمري تعودنا من ولاة أمرنا على مثل هذه الزيارات التي تحمل في طياتها الخير والنماء، وتأتي كمنهج قيادي بارز وراسخ لتفقد أحوال المواطنين والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم من قطاعات الدولة كافة، مؤكدًا أن قيادة المملكة تعطي أهمية بالغة لتحقيق هذه الغاية من خلال توجيهاتها حفظها الله.وأضاف أن هذه الزيارة ستعود بالنفع والخير للمنطقة، وستشهد تدشين العديد من المشاريع التنموية، سائلا المولى أن يحفظ الملك المفدى وسمو ولي عهده الأمين، ويمتعهما بالصحة والنصر والتمكين، وأن يحفظ مملكتنا من كيد الكائدين والمعتدين.// انتهى //22:41ت م0323