عرعر 13 ربيع الأول1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأكد رئيس المحكمة العامة بعرعر الدكتور خالد بن صالح الجنيدي أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- لمنطقة الحدود الشمالية تبعث السرور والابتهاج، لما تمثله للمنطقة خير وازدهار وتترجم معاني الترابط والتكاتف بين ولي الأمر والشعب الكريم.وقال الدكتور الجنيدي: إن أهالي المنطقة غمرت قلوبَهم السعادة، وتهللت وجوههم بالفرح، وابتهجت أرواحهم بهذا القدوم السعيد، لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - مبينًا أن القيادة الحكيمة أخذت على نفسها إسعاد شعبها وتفقد حاجاتهم وتلمس شؤونهم على كافة الأصعدة والمستويات، حتى يطبق الشرع في ربوعها وينتشر العدل ويصل الخير إلى أرجائها ويحصل رغد العيش الكريم في أرجاء المملكة.وأضاف: "أن هذه الزيارة ستسجل في التاريخ بمداد من ذهب في سجل مسيرة منطقة الحدود الشمالية التنموي وفي تلبية تطلعات الأهالي وتوفير الخدمات التي يحتاجون إليها، إذ هي فتح لمزيد من تنفيذ المشاريع وتطوير الخدمات واستشراق المستقبل في مشاريع أخرى تواكب تحديات النمو واتساع المنطقة في أفقها الاستثماري والاقتصادي.وأكد الدكتور الجنيدي أن منطقة الحدود الشمالية لا زالت تشهد - بفضل الله ثم بالتوجيهات الكريمة من القيادة الحكيمة وبمتابعة دؤوبة من أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز - حركةً دائبةً وتدفق في المشاريع الإنتاجية والخدمية بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تستثمر موارد وإمكانات وثروات هذه البلاد المباركة، مشيرًا إلى أن منطقة الحدود الشمالية أصبحت منطقة واعدة بكثير من الخيرات التي أخرجها الله تعالى من مواردها الطبيعة المختلفة، سائلًا المولى جل وعلا أن يوفق القيادة الرشيدة لكل ما فيه خير لهذه البلاد المباركة.// انتهى //22:42ت م0324