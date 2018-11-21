اجتماعي / مركز غراس للتنمية الأسرية يؤهل 13 مرشداً أسرياً
الأربعاء 1440/3/13 هـ الموافق 2018/11/21 م واس
جدة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واس
اختتم اليوم البرنامج التدريبي لتطوير مهارات المرشد الأسري تحت شعار " معاً نحو أسرة مستقرة " الذي أقامه مركز غراس للتنمية الأسرية التابع لجمعية البر الخيرية بدوقه واستمر لمدة شهر ونصف .
يأتي البرنامج ضمن أهداف المركز لتدريب المرشدين والمصلحين الأسريين ، وإعداد وتأهيل 13 مستشاراً أسرياً ، حيث يقدم المركز خدمة الاستشارات والإصلاح الأسري .
وأعرب المتدربون عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج، وحماسهم للتطوع في مجال الاستشارات الأسرية.
وفي الختام تم توزيع الشهادات المعتمدة للبرنامج.
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22:43ت م
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