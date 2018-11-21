جدة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واساختتم اليوم البرنامج التدريبي لتطوير مهارات المرشد الأسري تحت شعار " معاً نحو أسرة مستقرة " الذي أقامه مركز غراس للتنمية الأسرية التابع لجمعية البر الخيرية بدوقه واستمر لمدة شهر ونصف .يأتي البرنامج ضمن أهداف المركز لتدريب المرشدين والمصلحين الأسريين ، وإعداد وتأهيل 13 مستشاراً أسرياً ، حيث يقدم المركز خدمة الاستشارات والإصلاح الأسري .وأعرب المتدربون عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج، وحماسهم للتطوع في مجال الاستشارات الأسرية.وفي الختام تم توزيع الشهادات المعتمدة للبرنامج.// انتهى //22:43ت م0325